Vins de Loire : Bienvenue en Touraine ! La Cité du Vin Bordeaux

Vins de Loire : Bienvenue en Touraine ! Jeudi 20 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

À l’occasion de notre nouveau partenariat avec InterLoire, nous vous invitons ce soir à découvrir les vins de Touraine. Situé entre l’Anjou et la Sologne, le vignoble de Touraine s’étend d’ouest en est sur plus de 5 000 hectares, de part et d’autre du Cher et de la Loire.

Ce terroir riche et contrasté donne naissance à des vins réputés pour leur fraîcheur, leur diversité et leur caractère. L’AOC Touraine se distingue par une production en quatre couleurs : des blancs aromatiques, des rouges souples et fruités, des rosés légers ainsi que des fines bulles pleines d’élégance. Issus de l’assemblage de plusieurs cépages, ces vins expriment toute la richesse et la singularité du territoire. Pour marquer cette découverte, nous vous proposons une sélection autour du cépage emblématique de l’appellation – le sauvignon blanc – à travers deux profils contrastés.

Nous mettrons également à l’honneur un rouge puissant issu du cépage Côt, ainsi qu’un Gamay, cépage répandu dans la région.

Dégustation de 4 vins.

Animé par : Henri Chapon, Master Sommelier et DipWSET

En partenariat avec : Interprofession des vins de Loire (InterLoire)

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Explorez la Touraine en 4 vins dégustation vin