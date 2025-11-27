Vins de terroirs volcaniques La Cité du Vin Bordeaux

Vins de terroirs volcaniques Jeudi 27 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2025-11-27T18:30:00 – 2025-11-27T19:30:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T21:30:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

À travers cet atelier, nous vous emmenons au cœur de trois terroirs volcaniques, chacun marqué par un héritage géologique profond, l’empreinte du temps et le savoir-faire des hommes.

Ici, le sol noir forge le goût et imprime une signature unique dans les vins. Qu’ils soient issus de volcans éteints depuis longtemps ou encore actifs, ces terroirs offrent de multiples bienfaits à la vigne, en enrichissant les sols en fer, potassium et autres minéraux essentiels. Cette richesse crée une mosaïque étonnante de sols, donnant naissance à des vins à la minéralité marquée et aux arômes uniques.

À travers le monde, plusieurs vignobles emblématiques suscitent un intérêt grandissant : ceux de Santorin en Grèce, de Tokaj en Hongrie, ou encore les terroirs volcaniques d’Auvergne, qui revendiquent fièrement leur identité. Tous témoignent de la puissance et de l’originalité des terres volcaniques.

Laissez-vous séduire par la puissance et la finesse de ces terroirs, véritables témoins du lien profond entre nature et culture viticoles.

Animé par Elodie Gratuze, Responsable pôle sommellerie de la Cité du Vin

En partenariat avec nos partenaires viticoles

Avec le soutien de la Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dégustations explosives !