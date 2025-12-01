Vins d’hiver Le Pied de la Lettre Grignan

Vins d’hiver

Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan Drôme

Début : 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

Notre 2è dégustation hivernale, VINS D’HIVER, se tiendra le dimanche 14 décembre !

C’est l’occasion de se retrouver avant les fêtes et de goûter de jolis vins.

Petite restauration toute la journée.

Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 12 12 contact@lepieddelalettre.com

English :

Our 2nd winter tasting, VINS D’HIVER, will be held on Sunday December 14!

It’s the perfect opportunity to get together before the festive season and taste some fine wines.

Light refreshments all day.

