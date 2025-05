Vins du monde et Pintxos basques – La Cité du Vin Bordeaux, 5 juin 2025 16:30, Bordeaux.

Vins du monde et Pintxos basques Jeudi 5 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-05T18:30:00+02:00 – 2025-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2025-06-05T20:30:00+02:00 – 2025-06-05T21:30:00+02:00

Les Pintxos, ou « pinchos », sont les tapas emblématiques du Pays basque, où tradition et gourmandise se rencontrent. Ces bouchées savoureuses, posées sur une tranche de pain et maintenues par un cure-dent, mettent en valeur toute la richesse culinaire de la région, entre recettes authentiques et réinterprétations modernes.

Lors de cet afterwork, laissez-vous porter par l’ambiance festive basque en découvrant des produits typiques soigneusement sélectionnés pour composer de délicieux Pintxos. Au programme : une dégustation de trois vins issus de nos partenaires viticoles, accompagnée d’accords gourmands mettant en lumière toute l’authenticité de la gastronomie basque. Enfilez votre béret et rejoignez-nous pour une soirée haute en saveurs et en convivialité !

Animé par : Catherine Haurie, superviseuse sommellerie

En partenariat avec : l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-du-monde-et-pintxos-basques-18h30?occurrence=8752 »}]

Laissez-vous porter par l’ambiance festive basque en découvrant des produits typiques soigneusement sélectionnés pour composer de délicieux Pintxos. dégustation vin