Vins du monde et Produits festifs La Cité du Vin Bordeaux

Vins du monde et Produits festifs Jeudi 4 décembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2025-12-04T18:30:00+01:00 – 2025-12-04T19:30:00+01:00

Fin : 2025-12-04T20:30:00+01:00 – 2025-12-04T21:30:00+01:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Quand décembre s’installe, les instants de partage prennent une saveur particulière, surtout autour d’une table généreusement garnie. Ce soir, offrez-vous une parenthèse gourmande où les trésors de la Nouvelle-Aquitaine rencontrent la richesse de terroirs venus d’ailleurs.

Nous vous proposons une dégustation conviviale, mêlant trois spécialités locales à trois vins soigneusement sélectionnés auprès de nos partenaires. Une rencontre inattendue entre mets et vins, pour des accords aussi surprenants que délicieux.

Que vous soyez amateur de classiques revisités ou en quête d’accords inédits, cet afterwork festif éveillera votre curiosité comme vos papilles.

Rejoignez-nous pour une expérience sensorielle unique, où terroir, gastronomie et convivialité s’unissent pour célébrer les fêtes comme il se doit.

Animé par : Sylvain FARTHOUAT, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec nos partenaires viticoles.

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

