Vins du monde et Saveurs d’Automne La Cité du Vin Bordeaux

Vins du monde et Saveurs d’Automne Jeudi 13 novembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T18:30:00 – 2025-11-13T19:30:00

Fin : 2025-11-13T20:30:00 – 2025-11-13T21:30:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Fermez les yeux… Sous-bois humides, champignons fraîchement cueillis, châtaignes grillées qui rappellent l’enfance, légumes racines encore tièdes de terre : l’automne se révèle en parfums et en textures.

Plongez dans un atelier convivial et sensoriel pour découvrir une sélection de produits de saison en accords avec des vins du monde soigneusement choisis par notre animateur sommelier !

Au programme : 3 accords savoureux et surprenants

Animé par Raul Vega, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec nos partenaires viticoles et l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA)

Avec le soutien de la Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2527552513030401408 »}]

Cédez aux gourmandises automnales dégustation vins