Vins du monde et spécialités de l’Île de Ré – La Cité du Vin Bordeaux, 12 juin 2025 16:30, Bordeaux.

Vins du monde et spécialités de l’Île de Ré Jeudi 12 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-12T18:30:00+02:00 – 2025-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2025-06-12T20:30:00+02:00 – 2025-06-12T21:30:00+02:00

Cap sur l’Île de Ré : Une Escale Gourmande entre Terre et Mer ! L’Île de Ré, ou « Île de Rèt » en poitevin, est un véritable joyau de la côte atlantique. Quatrième plus grande île de France métropolitaine, elle séduit par ses paysages préservés, son patrimoine authentique et surtout, sa gastronomie généreuse qui fait le bonheur des gourmets.

Pour cet afterwork, embarquez pour une escapade sensorielle au cœur des saveurs rétaises ! Découvrez trois spécialités locales, sublimées par les producteurs passionnés qui les façonnent. Pour accompagner ces délices, nous avons sélectionné trois vins en parfait accord, afin de préparer vos papilles aux plaisirs de l’été.

Rejoignez-nous pour un moment convivial, une dégustation raffinée et une découverte gourmande dans l’authenticité de l’Île de Ré !

Animé par : Sylvain Farthouat, animateur sommelier

En partenariat avec : l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine et les partenaires viticoles de la Cité du Vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-du-monde-et-specialites-de-l-ile-de-re-18h30?occurrence=8754 »}]

Cap sur l’Île de Ré : Une Escale Gourmande entre Terre et Mer ! dégustation vin

© hotelchatbotte