Vins du Pérou, La Cité du Vin, Bordeaux

Vins du Pérou Jeudi 19 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T21:30:00+01:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Entre l’océan Pacifique et les sommets de la cordillère des Andes, le Pérou abrite un vignoble surprenant et méconnu. Sur près de 48 000 hectares, plus de quarante cépages se côtoient, des variétés internationales jusqu’à l’unique cépage autochtone, le Quebranta. Des rouges intenses aux blancs frais et aromatiques, en passant par des rosés délicats et des vins effervescents, chaque vin reflète la singularité des terroirs péruviens.

Ce vignoble est profondément influencé par la cordillère des Andes : la fonte des neiges, qui alimente les nappes phréatiques, et les sols sablonneux, combinés à une forte exposition au soleil et à d’importantes amplitudes thermiques, permettent d’obtenir des raisins concentrés et aromatiques, même dans ce climat désertique.

À travers cet atelier, venez explorer la diversité de ce vignoble encore modeste, né entre désert, océan et Andes, où une viticulture héritée de la colonisation a façonné son identité autour de la célèbre eau-de-vie Pisco, tout en produisant aujourd’hui des vins de qualité.

Dégustation de 4 vins.

En partenariat avec : PROMPERU

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Pérou_intipalka