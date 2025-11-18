Vins d’Ukraine La Cité du Vin Bordeaux

Vins d’Ukraine Jeudi 18 décembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T18:30:00 – 2025-12-18T19:30:00

Fin : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:30:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Pour cette ultime édition des afterworks vins du monde de l’année, nous mettons à l’honneur le vignoble méconnu d’Ukraine. Avec une Histoire qui remonte au IVe siècle av. JC, ce pays a su préserver de solides traditions viticoles jusqu’à nos jours.

L’Ukraine compte plus de 15 régions viticoles et 58 sous-régions, principalement situées dans le sud et l’ouest du pays. Bénéficiant d’un climat continental tempéré, ce vignoble offre une incroyable diversité de styles grâce à des cépages mondialement connus, tels que le cabernet sauvignon, ainsi qu’à des variétés indigènes telles que le Tetli-kuruk, un cépage blanc typique d’Odessa, doté d’une acidité rafraîchissante, ou encore l’Odessa Black, une variété épicée également connue sous le nom de mustang.

Bien que de nombreux vignobles aient continué à produire et à commercialiser à travers les ravages de la guerre, ces derniers ont laissé leur empreinte et ont porté un coup dur à l’industrie viticole du pays. Néanmoins, le vignoble ukrainien résiste et fait preuve de courage et de résilience.

Dans cet atelier, nous vous invitons à découvrir les secrets de ce vignoble peu connu en dégustant quatre vins représentatifs de son terroir. Laissez-nous vous guider et vous révéler les trésors cachés de l’Ukraine viticole, tout en célébrant le courage et la persévérance de ses vignerons.

En partenariat avec : Ukrainian Corporation for Viticulture and Wine Production Industry (UKRVINPROM)

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2531353201220401845&_gl=1*1mgkwaw*_ga*MzUyODkwMjgzLjE3NjI0NDQ2NDM.*_ga_HDVZ3YDH32*czE3NjMwMjQwNzEkbzQkZzEkdDE3NjMwMjQwNzkkajUyJGwwJGgw »}]

À la découverte des cépages d’Ukraine ! dégustation vins

©Chateau_Chizay_14