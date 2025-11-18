Vins d’Ukraine La Cité du Vin Bordeaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-18T18:30:00 – 2025-12-18T19:30:00
Fin : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:30:00
Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.
Pour cette ultime édition des afterworks vins du monde de l’année, nous mettons à l’honneur le vignoble méconnu d’Ukraine. Avec une Histoire qui remonte au IVe siècle av. JC, ce pays a su préserver de solides traditions viticoles jusqu’à nos jours.
L’Ukraine compte plus de 15 régions viticoles et 58 sous-régions, principalement situées dans le sud et l’ouest du pays. Bénéficiant d’un climat continental tempéré, ce vignoble offre une incroyable diversité de styles grâce à des cépages mondialement connus, tels que le cabernet sauvignon, ainsi qu’à des variétés indigènes telles que le Tetli-kuruk, un cépage blanc typique d’Odessa, doté d’une acidité rafraîchissante, ou encore l’Odessa Black, une variété épicée également connue sous le nom de mustang.
Bien que de nombreux vignobles aient continué à produire et à commercialiser à travers les ravages de la guerre, ces derniers ont laissé leur empreinte et ont porté un coup dur à l’industrie viticole du pays. Néanmoins, le vignoble ukrainien résiste et fait preuve de courage et de résilience.
Dans cet atelier, nous vous invitons à découvrir les secrets de ce vignoble peu connu en dégustant quatre vins représentatifs de son terroir. Laissez-nous vous guider et vous révéler les trésors cachés de l’Ukraine viticole, tout en célébrant le courage et la persévérance de ses vignerons.
En partenariat avec : Ukrainian Corporation for Viticulture and Wine Production Industry (UKRVINPROM)
Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée
La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine
