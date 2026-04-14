Vins, Eaux de vie des Côtes de Meuse, Domaine de la Goulotte – Caveau, Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Vins, Eaux de vie des Côtes de Meuse 5 – 7 juin Domaine de la Goulotte – Caveau Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Domaine de la Goulotte – Caveau 5 rue Haute Gaston Parant 55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est 06 77 47 12 04 http://domainedelagoulotte.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0677471204 »}] Contact : Evelyne Antoine

Présentation de notre exploitation, dégustation et vente

DR