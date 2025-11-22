Vins en Fêtes Wolxheim

Vins en Fêtes

4 Rue de la Forge Wolxheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

Dégustation de Vin d’Alsace ainsi que des vins issue de la France entière (Chablis, Vacqueyras, Gigondas, …). Egalement la présence d’un producteur de produits de canard local.

Dégustation conviviale et décontractée. .

4 Rue de la Forge Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 17 02 caveau@domaine-regin.fr

