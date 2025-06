VINS EN VILLE Place Saint-Georges Toulouse 28 juin 2025 11:00

Haute-Garonne

Les Vins du Roussillon s’invitent à Toulouse pour une journée de dégustation !

Retrouvez sur place, une vingtaine de vignerons du Roussillon pour de la vente, de la dégustation et des ateliers découvertes en présence d’un sommelier. Au programme du vin, des rencontres, du soleil… et vos !

Vignoble le plus méridional de France, les Pyrénées-Orientales aux portes de l’Espagne, le Roussillon est niché entre Méditerranée et montagnes. Cet amphithéâtre au climat ensoleillé offre une mosaïque de terroirs pour des vins d’exception. Venez les découvrir lors de cette journée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 6 .

Place Saint-Georges PLACE SAINT GEORGES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 4 68 51 21 22 info@roussillon.wine

English :

Roussillon wines come to Toulouse for a day of tasting!

German :

Die Weine aus dem Roussillon laden zu einem Verkostungstag in Toulouse ein!

Italiano :

I vini del Roussillon vengono a Tolosa per una giornata di degustazione!

Espanol :

Los vinos del Rosellón llegan a Toulouse para una jornada de degustación

L’événement VINS EN VILLE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE