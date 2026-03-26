Vins et Chocolats au Chateau de Chausse Au château de Chausse Gassin

Vins et Chocolats au Chateau de Chausse

Au château de Chausse Accès par la rue Frédéric Mistral de La Croix-Valmer Gassin Var

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

Pour cette quatrième édition, le Château de Chausse et la Chocolaterie Marin de Cogolin s’associent à nouveau afin de vous faire découvrir des accords savoureux.

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Au château de Chausse Accès par la rue Frédéric Mistral de La Croix-Valmer Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 60 57 contact@chateaudechausse.fr

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English :

For this fourth edition, Château de Chausse and the Chocolaterie Marin from Cogolin are teaming up once again to help you discover some delicious pairings.

L’événement Vins et Chocolats au Chateau de Chausse Gassin a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Gassin