Vins et Chocolats Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune
Vins et Chocolats Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune samedi 4 avril 2026.
Vins et Chocolats
Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Découvrez les accords vins/chocolats en compagnie de l’artisan chocolatier Marie de la chocolaterie Macha à Beaune.
Dégustation de 6 vins et 6 chocolats en accord .
Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com
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English : Vins et Chocolats
L’événement Vins et Chocolats Beaune a été mis à jour le 2026-03-11 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne