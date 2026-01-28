Vins et Chocolats Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune

Vins et Chocolats

Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Découvrez les accords vins/chocolats en compagnie de l’artisan chocolatier Marie de la chocolaterie Macha à Beaune.

Dégustation de 6 vins et 6 chocolats en accord .

Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vins et Chocolats

L’événement Vins et Chocolats Beaune a été mis à jour le 2026-03-11 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne