VINS ET CHOCOLATS

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Et si le chocolat parlait le langage du vin ?

Ici, on ne choisit pas… on marie

Jeudi 5 février 2026 à 19h00

Et si le chocolat parlait le langage du vin ?

Ici, on ne choisit pas… on marie

Au programme 5 chocolats ultra gourmands et 5 vins soigneusement sélectionnés pour des accords qui surprennent, qui bousculent et qui font dire “wow”

Un atelier fun et gourmand où le cacao flirte avec le raisin pour réveiller vos papilles.

Attention risques élevés de coup de cœur (et d’envie de recommencer ) !

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if chocolate spoke the language of wine?

Here, we don’t choose? we marry

L’événement VINS ET CHOCOLATS Lattes a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT MONTPELLIER