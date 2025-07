Vins et fromages au château Lagrézette Caillac

Vins et fromages au château Lagrézette Caillac vendredi 8 août 2025.

Vins et fromages au château Lagrézette

Domaine de Lagrézette Caillac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-08-08 11:00:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

2025-08-08

Le Château Lagrézette et la Crèmerie Marty s’unissent le temps d’une journée unique placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité.

Venez découvrir des accords subtils entre les grands vins du domaine et une sélection de fromages affinés avec passion. Un moment savoureux pour éveiller vos sens et partager un instant inoubliable au cœur de notre vignoble.

Au programme, une visite du chai à barriques suivie d’une dégustation de 4 vins en accord avec 4 fromages (durée de l’atelier 1h30). Une animation menée par notre sommelier.

Réservation obligatoire.

Domaine de Lagrézette Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 07 42 oenotourisme@lagrezette.fr

English :

Château Lagrézette and Crèmerie Marty join forces for a unique day of gourmet pleasure and conviviality.

Come and discover the subtle harmony between the estate’s great wines and a selection of cheeses matured with passion. A tasty moment to awaken your senses and share an unforgettable moment in the heart of our vineyard.

The program includes a tour of the barrel cellar, followed by a tasting of 4 wines paired with 4 cheeses (duration: 1h30). Led by our sommelier.

Reservations required.

German :

Das Château Lagrézette und die Crèmerie Marty vereinen sich für einen einzigartigen Tag im Zeichen von Gaumenfreuden und Geselligkeit.

Entdecken Sie subtile Kombinationen zwischen den großen Weinen des Weinguts und einer Auswahl an mit Leidenschaft gereiften Käsesorten. Ein köstlicher Moment, um Ihre Sinne zu wecken und einen unvergesslichen Augenblick im Herzen unseres Weinbergs zu teilen.

Auf dem Programm steht eine Besichtigung des Barriquekellers, gefolgt von einer Verkostung von 4 Weinen, die mit 4 Käsesorten harmonieren (Dauer des Workshops: 1,5 Stunden). Die Veranstaltung wird von unserem Sommelier geleitet.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Château Lagrézette e Crèmerie Marty uniscono le forze per una giornata unica di delizie gastronomiche e convivialità.

Venite a scoprire la sottile armonia tra i grandi vini della tenuta e una selezione di formaggi stagionati con passione. Un momento gustoso per risvegliare i vostri sensi e condividere un momento indimenticabile nel cuore del nostro vigneto.

Il programma prevede una visita alla barricaia seguita da una degustazione di 4 vini abbinati a 4 formaggi (durata del laboratorio: 1h30). Guidato dal nostro sommelier.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El Château Lagrézette y la Crèmerie Marty se unen en una jornada única de delicias gastronómicas y convivencia.

Venga a descubrir la sutil armonía entre los grandes vinos de la propiedad y una selección de quesos madurados con pasión. Un momento sabroso para despertar sus sentidos y compartir un momento inolvidable en el corazón de nuestro viñedo.

El programa incluye una visita a la bodega de barricas seguida de una degustación de 4 vinos maridados con 4 quesos (duración del taller: 1h30). Dirigido por nuestro sumiller.

Imprescindible reservar.

