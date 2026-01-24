VINS ET FROMAGES

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Vendredi 6 février 2026 à 19h00

Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France

Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages

Vendredi 6 février 2026 à 19h00

Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France

Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages

Au programme 5 vins sélectionnés avec soin et 5 fromages préparés avec amour par la crèmerie du faubourg, les règles d’or des accords, les pièges à éviter et quelques accords surprenants…

Venez gourmand, repartez incollable

De 19h à 21h

70€ personne

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, February 6, 2026 at 7:00 p.m

Come and discover one of France’s most gourmet pairings

For 2 hours, break down preconceived ideas and test mythical wine and cheese pairings

L’événement VINS ET FROMAGES Lattes a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT MONTPELLIER