VINS ET FROMAGES Lattes
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 70 – 70 – EUR
Vendredi 6 février 2026 à 19h00
Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France
Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages
Au programme 5 vins sélectionnés avec soin et 5 fromages préparés avec amour par la crèmerie du faubourg, les règles d’or des accords, les pièges à éviter et quelques accords surprenants…
Venez gourmand, repartez incollable
De 19h à 21h
70€ personne
Sur inscription .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com
English :
Friday, February 6, 2026 at 7:00 p.m
Come and discover one of France’s most gourmet pairings
For 2 hours, break down preconceived ideas and test mythical wine and cheese pairings
