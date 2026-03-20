VINS ET FROMAGES Lattes
VINS ET FROMAGES Lattes vendredi 17 avril 2026.
VINS ET FROMAGES
Mas de Saporta Lattes Hérault
Tarif : 70 – 70 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Vendredi 17 avril 2026 à 19h00
Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France
Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages
Vendredi 17 avril 2026 à 19h00
Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France
Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages
Au programme 5 vins sélectionnés avec soin et 5 fromages préparés avec amour par la crèmerie du faubourg, les règles d’or des accords, les pièges à éviter et quelques accords surprenants…
Venez gourmand, repartez incollable
De 19h à 21h
70€ personne
Sur inscription .
Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com
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English : VINS ET FROMAGES
Friday, April 17, 2026 at 7:00 p.m
Come and discover one of France’s most gourmet pairings
For 2 hours, break down preconceived ideas and test mythical wine and cheese pairings
L’événement VINS ET FROMAGES Lattes a été mis à jour le 2026-03-20 par 34 OT MONTPELLIER