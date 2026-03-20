VINS ET FROMAGES

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Vendredi 17 avril 2026 à 19h00

Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France

Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages

Vendredi 17 avril 2026 à 19h00

Venez découvrir l’un des duos les plus gourmands de France

Pendant 2h, on casse les idées reçues et on teste des accords mythiques vins et fromages

Au programme 5 vins sélectionnés avec soin et 5 fromages préparés avec amour par la crèmerie du faubourg, les règles d’or des accords, les pièges à éviter et quelques accords surprenants…

Venez gourmand, repartez incollable

De 19h à 21h

70€ personne

Sur inscription .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

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English : VINS ET FROMAGES

Friday, April 17, 2026 at 7:00 p.m

Come and discover one of France’s most gourmet pairings

For 2 hours, break down preconceived ideas and test mythical wine and cheese pairings

L’événement VINS ET FROMAGES Lattes a été mis à jour le 2026-03-20 par 34 OT MONTPELLIER