VINS ET SUSHIS Montpellier
6 Rue Levat Montpellier Hérault
Tarif : 55 – 55 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Vins et sushis: vous n’y auriez pas pensé?
Nous l’avons fait!
Découvrez l’art et le plaisir d’associer 5 vins avec 5 sushis préparés par Moutarde & Wasabi
Un moment pour goûter, apprendre, s’étonner et se régaler !
Accompagné de l’un de nos formateurs, explorez
– Les bases des accords mets & vins expliqués sans prise de tête
– Les pièges à éviter
– Des associations audacieuses pour réveiller les papilles
– Les secrets d’une dégustation réussie
Prêt à devenir le maître zen des accords vins et sushis?
De 19h00 à 21h00
Sur inscription .
English :
Wine and sushi: you never thought of it?
We did!
Discover the art and pleasure of pairing 5 wines with 5 sushi prepared by Moutarde & Wasabi
