VINS ET SUSHIS

6 Rue Levat Montpellier Hérault

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Vins et sushis: vous n’y auriez pas pensé?

Nous l’avons fait!

Découvrez l’art et le plaisir d’associer 5 vins avec 5 sushis préparés par Moutarde & Wasabi

Un moment pour goûter, apprendre, s’étonner et se régaler !

Accompagné de l’un de nos formateurs, explorez

– Les bases des accords mets & vins expliqués sans prise de tête

– Les pièges à éviter

– Des associations audacieuses pour réveiller les papilles

– Les secrets d’une dégustation réussie

Prêt à devenir le maître zen des accords vins et sushis?

De 19h00 à 21h00

Sur inscription .

34000 Hérault Occitanie

English :

Wine and sushi: you never thought of it?

We did!

Discover the art and pleasure of pairing 5 wines with 5 sushi prepared by Moutarde & Wasabi

L’événement VINS ET SUSHIS Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER