VINS ET TAPAS Montpellier

Jeudi 19 février 2026 à 19h00

Vins et tapas, l’Espagne s’invite dans nos assiettes

Pendant 2h, on voyage à coups de bouchées gourmandes et de verres de vins Languedociens !

Au menu des tapas incontournables, des anecdotes sur le vin, quelques règles des accords mets et vins, les pièges à éviter et d’autres surprises à partager.

Le tout accompagné de 5 cuvées sélectionnées avec soin pour sublimer chaque bouchée.

De 19h00 à 21h00

55€ personne

Sur inscription .

6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Thursday, February 19, 2026 at 7:00 PM

Wines and tapas, Spain invites itself onto our plates

For 2 hours, we’ll travel the world with gourmet bites and glasses of Languedoc wines!

