VINS ET TAPAS Montpellier
VINS ET TAPAS
6 Rue Levat Montpellier Hérault
Tarif : 55 – 55 – EUR
Jeudi 19 février 2026 à 19h00
Vins et tapas, l’Espagne s’invite dans nos assiettes
Pendant 2h, on voyage à coups de bouchées gourmandes et de verres de vins Languedociens !
Au menu des tapas incontournables, des anecdotes sur le vin, quelques règles des accords mets et vins, les pièges à éviter et d’autres surprises à partager.
Le tout accompagné de 5 cuvées sélectionnées avec soin pour sublimer chaque bouchée.
De 19h00 à 21h00
55€ personne
Sur inscription .
6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Thursday, February 19, 2026 at 7:00 PM
Wines and tapas, Spain invites itself onto our plates
For 2 hours, we’ll travel the world with gourmet bites and glasses of Languedoc wines!
