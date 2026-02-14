Vins et Umami, la cinquième saveur, La Cité du Vin, Bordeaux

Vins et Umami, la cinquième saveur Jeudi 26 février, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2026-02-26T18:30:00+01:00 – 2026-02-26T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T20:30:00+01:00 – 2026-02-26T21:30:00+01:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

L’umami, souvent décrite comme la saveur « savoureuse » ou la plénitude en bouche, est un équilibre à la fois subtil et fascinant. Nous vous invitons à en faire l’expérience et à découvrir ce qui se cache réellement derrière cette cinquième saveur.

Au programme : découvrir des aliments naturellement riches en umami, réveiller vos récepteurs sensoriels, affiner votre palais… et apprendre à reconnaître cette signature gustative dans les vins. Vous explorerez ainsi comment le vieillissement et la fermentation deviennent de véritables artisans du plaisir en bouche.

Pour comprendre toute la magie de cette saveur, nous plongerons brièvement dans la chimie du goût : molécules, acides aminés, nucléotides… juste ce qu’il faut pour éclairer vos sens, sans jamais perdre de vue le plaisir de la dégustation.

En prélude, vous apprendrez à reconnaitre cette saveur avec des aliments typiquement umami, pour vous faire voyager au cœur de cette saveur encore méconnue. Ainsi nous pourrons mieux déceler cette saveur dans les 3 vins qui suivront.

Prêt à explorer un univers gourmand aussi surprenant que délicieux ?

Dégustation de 3 vins.

Animé par : Catherine Haurie, référente sommelière à la Cité du Vin

En partenariat avec : les partenaires viticoles de la Cité du Vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Freepik