Vins et Vintage

Château du Verger Vou Indre-et-Loire

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Degustation de vins de la région avec présence de 4 viticulteurs producteurs ainsi que la confrérie du Cuers du Baril de Loches.

Exposition de voitures anciennes de collection.

Restauration sur place avec camion Pizza.

Château du Verger Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 61 39 63 laurentchoffel@yahoo.fr

English :

Tasting of local wines with the presence of 4 winegrowers and the Cuers du Baril de Loches brotherhood.

Exhibition of vintage cars.

On-site catering with Pizza truck.

L’événement Vins et Vintage Vou a été mis à jour le 2026-02-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire