Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez

Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez vendredi 3 octobre 2025.

Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-17 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05

Les Vins Falguières proposent une soirée Initiation à la dégustation de vins. Sur réservation.

L’univers du vin attise votre curiosité ? La soirée initiation est faite pour vous. En 7 vins, affinez vos sens et apprenez les bases de la dégustation et des accords mets et vins en notre compagnie.

Cette soirée comprend :

6 vins à déguster,

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion. 45 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Les Vins Falguières offer an evening of wine tasting initiation. Reservations required.

German :

Die Vins Falguières bieten einen Abend Einführung in die Weinverkostung an. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

I vini Falguières propongono una serata di degustazione introduttiva. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Falguières Wines ofrece una velada de iniciación a la cata de vinos. Se requiere reserva previa.

L’événement Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)