Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez
Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez vendredi 3 octobre 2025.
Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-17 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05
Les Vins Falguières proposent une soirée Initiation à la dégustation de vins. Sur réservation.
L’univers du vin attise votre curiosité ? La soirée initiation est faite pour vous. En 7 vins, affinez vos sens et apprenez les bases de la dégustation et des accords mets et vins en notre compagnie.
Cette soirée comprend :
6 vins à déguster,
Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local
L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion. 45 .
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
Les Vins Falguières offer an evening of wine tasting initiation. Reservations required.
German :
Die Vins Falguières bieten einen Abend Einführung in die Weinverkostung an. Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
I vini Falguières propongono una serata di degustazione introduttiva. È necessaria la prenotazione.
Espanol :
Falguières Wines ofrece una velada de iniciación a la cata de vinos. Se requiere reserva previa.
L’événement Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)