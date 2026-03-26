Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez
Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez vendredi 17 avril 2026.
Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26
Les Vins Falguières proposent une soirée Initiation à la dégustation de vins. Sur réservation.
L’univers du vin attise votre curiosité ? La soirée initiation est faite pour vous. En 6 vins, affinez vos sens et apprenez les bases de la dégustation et des accords mets et vins en notre compagnie.
Cette soirée comprend :
6 vins à déguster,
Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local
L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion. 45 .
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Les Vins Falguières offer an evening of wine tasting initiation. Reservations required.
L’événement Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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