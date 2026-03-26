Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26

Les Vins Falguières proposent une soirée Initiation à la dégustation de vins. Sur réservation.

L’univers du vin attise votre curiosité ? La soirée initiation est faite pour vous. En 6 vins, affinez vos sens et apprenez les bases de la dégustation et des accords mets et vins en notre compagnie.

Cette soirée comprend :

6 vins à déguster,

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion. 45 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Les Vins Falguières offer an evening of wine tasting initiation. Reservations required.

L’événement Vins Falguières Soirée Initiation à la dégustation de vins Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)