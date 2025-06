VINS & MÉDITERRANÉE VIAS-PLAGE Vias 18 juillet 2025 07:00

Hérault

VINS & MÉDITERRANÉE VIAS-PLAGE

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Venez profiter du savoir-faire viticole de 30 exposants, du 18 juillet au 20 juillet, de 17h à 23h, au Promontoire de Vias-Plage !

Inauguration de Vins & Méditerranée le 18 juillet à 18h au Promontoire de Vias-Plage

Parking gratuit sur la station

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Avenue de la Méditerranée

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

English :

Local winegrowers and winemakers offer their local wines, facing the sea, on the Promontory and promenade ? Front de Mer ? Vias Plage

German :

Lokale Winzer und Weinbauern bieten ihre aus der Region stammenden Weine mit Blick auf das Meer an, auf dem Promontoire und der Promenade ? Front de Mer ? Vias Plage

Italiano :

Venite a scoprire l’esperienza enologica di 30 espositori, dal 18 luglio al 20 luglio, dalle 17.00 alle 23.00, presso il Promontoire de Vias-Plage!

Inaugurazione di Vins & Méditerranée il 18 luglio alle 18.00 presso il Promontoire de Vias-Plage

Parcheggio gratuito presso il resort

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Bevete con moderazione

Espanol :

Viticultores y bodegueros locales ofrecen sus vinos locales, frente al mar, en el Promontorio y el paseo marítimo ? Front de Mer ? Vias Plage

