VINS & PATRIMOINE D’EXCELLENCE Carcassonne

VINS & PATRIMOINE D’EXCELLENCE Carcassonne samedi 8 novembre 2025.

VINS & PATRIMOINE D’EXCELLENCE

1 rue Viollet le Duc Carcassonne Aude

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Vins & Patrimoines, déambulation sensorielle au fil des remparts et des vins !

Dégustations et rencontres avec les vignerons rythmeront votre visite du château et des remparts tout au long de la journée.

8 cuvées d’exception, 8 haltes, un patrimoine vivant.

Entre vignes et pierres séculaires, venez découvrir l’alliance du patrimoine viticole et historique. Laissez-vous raconter le patrimoine en 8 haltes pour 8 vins d’exception sur un parcours immersif le long des remparts de la Cité de Carcassonne.

À travers 8 haltes de dégustation, les vignerons du territoire vous invitent à savourer leurs cuvées en AOP et IGP. À chaque halte, une cuvée singulière vous dévoile ses arômes, ses histoires et son terroir.

Chaque étape vous propose de déguster un vin tout en découvrant le lien unique entre les paysages viticoles et le patrimoine de la Cité.

Un parcours pour tous les sens

• Admirez les vues depuis les remparts

• Goûtez la diversité des 8 appellations d’exception

• Découvrez comment chaque terroir influence la couleur, le goût et l’arôme des vins

• Ressentez l’histoire et l’âme des paysages façonnés par les vignerons et vigneronnes.

Prolongez votre parcours avec

18h Projection du film Il était une fois le midi viticole de Yannick Séguier (Salle Viollet le Duc accès gratuit sur réservation).

19h Table ronde et intervention culturelle et scientifique de Jean-Marc Besse, philosophe et géographe autour du thème Le patrimoine viticole comme patrimoine vivant (Salle Viollet le Duc accès gratuit sur réservation).

A 20h dans les restaurants partenaires de la Cité de Carcassonne dîner dégustation accompagné de la carte des vins de la Vitrine des Vins de la Cité.

.

1 rue Viollet le Duc Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

Vins & Patrimoines, a sensory stroll along the ramparts and the wines!

Tastings and meetings with winemakers will punctuate your visit to the château and ramparts throughout the day.

8 exceptional cuvées, 8 stops, a living heritage.

Between vines and centuries-old stones, come and discover the alliance of winegrowing and historical heritage. Let the story of Carcassonne?s heritage be told at 8 tasting points for 8 exceptional wines on an immersive tour along the ramparts of the Cité de Carcassonne.

The local winegrowers invite you to savor their AOP and IGP vintages at 8 tasting stops. At each stop, a unique cuvée reveals its aromas, stories and terroir.

At each stop, you can taste a wine while discovering the unique link between the wine-growing landscape and the heritage of the Cité.

A tour for all the senses:

? admire the views from the ramparts

taste the diversity of 8 exceptional appellations

discover how each terroir influences the color, taste and aroma of our wines

feel the history and soul of the landscapes shaped by the winegrowers.

Extend your journey with

6pm: Screening of the film Il était une fois le midi viticole by Yannick Séguier (Salle Viollet le Duc ? free admission ? reservation required).

7pm: Round-table discussion and cultural and scientific talk by philosopher and geographer Jean-Marc Besse on the theme of Le patrimoine viticole comme patrimoine vivant (Salle Viollet le Duc ? free admission ? reservation required).

At 8pm in the Cité de Carcassonne’s partner restaurants: dinner tasting accompanied by the Vitrine des Vins de la Cité wine list.

German :

Vins & Patrimoines, sensorischer Spaziergang entlang der Festungsmauern und durch die Weinberge!

Weinproben und Begegnungen mit Winzern bestimmen den Rhythmus Ihres Besuchs der Burg und der Stadtmauern den ganzen Tag über.

8 außergewöhnliche Cuvées, 8 Stationen, ein lebendiges Kulturerbe.

Entdecken Sie zwischen Weinbergen und jahrhundertealten Steinen die Verbindung von Weinbau und historischem Erbe. Lassen Sie sich das Kulturerbe in 8 Haltestellen für 8 außergewöhnliche Weine auf einem immersiven Rundgang entlang der Stadtmauern der Cité de Carcassonne erzählen.

An 8 Verkostungsstationen laden Sie die Winzer der Region ein, ihre AOP- und IGP-Cuvées zu probieren. Bei jedem Halt enthüllt Ihnen ein einzigartiger Cuvée seine Aromen, seine Geschichten und sein Terroir.

Bei jeder Etappe können Sie einen Wein probieren und gleichzeitig die einzigartige Verbindung zwischen den Weinlandschaften und dem Kulturerbe der Stadt entdecken.

Ein Rundgang für alle Sinne

? bewundern Sie die Ausblicke von den Stadtmauern aus

probieren Sie die Vielfalt der 8 außergewöhnlichen Appellationen

entdecken Sie, wie jedes Terroir die Farbe, den Geschmack und das Aroma der Weine beeinflusst

spüren Sie die Geschichte und die Seele der Landschaften, die von den Winzern und Winzerinnen geformt wurden.

Verlängern Sie Ihre Reise mit

18h: Vorführung des Films Il était une fois le midi viticole von Yannick Séguier (Saal Viollet le Duc ? freier Eintritt ? auf Reservierung).

19 Uhr: Runder Tisch und kulturelle und wissenschaftliche Intervention von Jean-Marc Besse, Philosoph und Geograf, zum Thema Das Weinkulturerbe als lebendiges Erbe (Salle Viollet le Duc ? kostenloser Zugang ? auf Reservierung).

Um 20 Uhr in den Partnerrestaurants der Cité de Carcassonne: Abendessen mit Verkostung, begleitet von der Weinkarte der Vitrine des Vins de la Cité.

Italiano :

Wine & Heritage, un tour sensoriale dei bastioni e dei vini!

Degustazioni e incontri con i viticoltori scandiranno la vostra visita al castello e ai bastioni per tutta la giornata.

8 annate eccezionali, 8 tappe, un patrimonio vivo.

Tra vigneti e pietre secolari, venite a scoprire il connubio tra viticoltura e patrimonio storico. Lasciate che la storia del patrimonio di Carcassonne sia raccontata in 8 punti di degustazione di 8 vini eccezionali in un tour coinvolgente lungo i bastioni della Cité de Carcassonne.

In 8 punti di degustazione, i viticoltori locali vi invitano ad assaggiare i loro vini AOP e IGP. A ogni tappa, una cuvée unica rivela i suoi aromi, la sua storia e il suo terroir.

Ogni tappa offre la possibilità di degustare un vino e di scoprire il legame unico tra i paesaggi viticoli e il patrimonio della città.

Un tour per tutti i sensi:

ammirare il panorama dai bastioni

assaggiare la diversità di 8 denominazioni d’eccezione

scoprire come ogni terroir influenza il colore, il gusto e l’aroma dei vini

sentire la storia e l’anima dei paesaggi modellati dai viticoltori.

Estendete il vostro viaggio con

ore 18.00: proiezione del film Il était une fois le midi viticole di Yannick Séguier (Salle Viollet le Duc ? ingresso libero ? prenotazione obbligatoria).

ore 19.00: Tavola rotonda e intervento culturale e scientifico di Jean-Marc Besse, filosofo e geografo, sul tema Il patrimonio vitivinicolo come patrimonio vivente (Salle Viollet le Duc ? ingresso libero ? prenotazione obbligatoria).

Alle 20.00 nei ristoranti partner della Cité de Carcassonne: cena degustazione accompagnata dalla carta dei vini della Vitrine des Vins de la Cité.

Espanol :

Vino y patrimonio, ¡una visita sensorial de las murallas y los vinos!

Degustaciones y encuentros con viticultores jalonarán su visita al castillo y a las murallas a lo largo de todo el día.

8 cosechas excepcionales, 8 paradas, un patrimonio vivo.

Entre viñedos y cantería centenaria, venga a descubrir la combinación de la viticultura y el patrimonio histórico. Déjese contar la historia del patrimonio de Carcasona en 8 puntos de degustación de 8 vinos excepcionales en un recorrido envolvente a lo largo de las murallas de la Ciudad de Carcasona.

En 8 paradas de degustación, los viticultores locales le invitan a probar sus vinos con DOP e IGP. En cada parada, un vino base único revela sus aromas, su historia y su terruño.

Cada parada le ofrece la oportunidad de degustar un vino mientras descubre el vínculo único entre los paisajes vitícolas y el patrimonio de la ciudad.

Un recorrido para todos los sentidos:

? admirar las vistas desde las murallas

? degustar la diversidad de 8 denominaciones de origen excepcionales

? descubrir cómo influye cada terruño en el color, el sabor y el aroma de los vinos

sienta la historia y el alma de los paisajes modelados por los viticultores.

Amplíe su viaje con

18.00 h: Proyección de la película Il était une fois le midi viticole de Yannick Séguier (Sala Viollet le Duc ? entrada gratuita ? reserva obligatoria).

19.00 h: Mesa redonda y conferencia cultural y científica a cargo de Jean-Marc Besse, filósofo y geógrafo, sobre el tema El patrimonio vitivinícola como patrimonio vivo (Sala Viollet le Duc ? entrada gratuita ? reserva obligatoria).

A las 20:00 h en los restaurantes asociados de la Cité de Carcassonne: cena degustación acompañada de la carta de vinos de la Vitrine des Vins de la Cité.

L’événement VINS & PATRIMOINE D’EXCELLENCE Carcassonne a été mis à jour le 2025-10-09 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT