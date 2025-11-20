Vins primeurs & concert live Saint-Malo
Vins primeurs & concert live Saint-Malo jeudi 20 novembre 2025.
Vins primeurs & concert live
64 Chaussée du Sillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Soirée vins primeurs et concert live à la cave Le Brise Lames.
Entrée libre. .
64 Chaussée du Sillon Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 59 16 26 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vins primeurs & concert live Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel