Vins primeurs & concert live Saint-Malo jeudi 20 novembre 2025.

64 Chaussée du Sillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20 20:30:00

2025-11-20

Soirée vins primeurs et concert live à la cave Le Brise Lames.

Entrée libre.   .

