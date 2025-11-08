Vins & saveurs Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière

Vins & saveurs

Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-09

13ème édition du salon Vins & Saveurs.

Une trentaine d’exposants, viticulteurs et métiers de bouche, vous feront partager les richesses de notre terroir.

Entre gratuite. .

