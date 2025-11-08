Vins & saveurs Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière
Vins & saveurs
Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde
13ème édition du salon Vins & Saveurs.
Une trentaine d’exposants, viticulteurs et métiers de bouche, vous feront partager les richesses de notre terroir.
Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 80 16 orelilou@aol.com
