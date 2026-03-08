VINS & SUSHIS SOIRÉE ACCORDS METS ET VINS AU DOMAINE DE LA BAUME Servian

VINS & SUSHIS SOIRÉE ACCORDS METS ET VINS AU DOMAINE DE LA BAUME

route de Pézenas Servian Hérault

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Le Domaine de la Baume propose une soirée Vins & Sushis, une expérience gourmande mêlant accords mets-vins, cuisine japonaise et ambiance lounge.

Le temps d’une soirée, le Japon s’invite au Domaine de la Baume pour un moment placé sous le signe de la fraîcheur et de l’élégance. Cette soirée Vins & Sushis met à l’honneur un accord inédit entre la finesse des cuvées de blanc du domaine et l’art délicat du sushi.

Le repas, servi assis, est imaginé par le restaurant Le M’Aqui et accompagné d’une ambiance musicale lounge. L’événement sera également l’occasion de découvrir les nouveaux millésimes du domaine ainsi que sa nouvelle gamme de vins sans alcool, pour une dégustation accessible à tous les curieux. Une expérience gastronomique raffinée, à partager dans un cadre convivial.

route de Pézenas Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41

English :

Domaine de la Baume offers a Wine & Sushi evening, a gourmet experience combining food and wine pairings, Japanese cuisine and a lounge atmosphere.

