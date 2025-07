VINS VIGNES ET ABBAYE Lagrasse

VINS VIGNES ET ABBAYE Lagrasse samedi 9 août 2025.

VINS VIGNES ET ABBAYE

Lagrasse Aude

Début : 2025-08-09 11:00:00

fin : 2025-08-09 18:30:00

2025-08-09

L’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse organise sa première journée dédiée au vin et à la culture de la vigne !

Venez vivre une journée festive et conviviale dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Lagrasse, au cœur des Corbières !

Une rencontre unique avec les vignerons du territoire, pour déguster leurs cuvées et découvrir leurs histoires.

AU PROGRAMME

– Marché aux vins de producteurs locaux,

– Concert, animations musicales, chants grégoriens, spectacles,

– Ateliers d’initiation à l’œnologie, ateliers créatifs et culinaires,

– Visites guidées, expositions, table ronde,

– Balades et temps de rencontre.

Un moment à partager en famille ou entre amis, entre patrimoine vivant, savoir-faire et art de vivre occitan.

Petite restauration sur place

Restaurants, commerces et rivière à proximité

Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 58 11 50 visites@lagrasse.org

English :

Abbaye Sainte Marie de Lagrasse is organizing its first day dedicated to wine and vine-growing!

Come and enjoy a festive and convivial day in the exceptional setting of the Abbaye de Lagrasse, in the heart of the Corbières!

A unique opportunity to meet local winemakers, taste their wines and discover their stories.

ON THE PROGRAM

– Wine market featuring local producers,

– Concert, musical entertainment, Gregorian chants, shows,

– Introductory wine workshops, creative and culinary workshops,

– Guided tours, exhibitions, round-table discussions,

– Walks and get-togethers.

A moment to share with family and friends, between living heritage, know-how and the Occitan art of living.

Light meals on site

Restaurants, shops and river nearby

German :

Die Abtei Sainte Marie de Lagrasse veranstaltet ihren ersten Tag, der dem Wein und der Weinkultur gewidmet ist!

Erleben Sie einen festlichen und geselligen Tag in der außergewöhnlichen Umgebung der Abtei von Lagrasse im Herzen der Corbières!

Ein einzigartiges Treffen mit den Winzern der Region, bei dem Sie ihre Weine probieren und ihre Geschichten kennenlernen können.

AUF DEM PROGRAMM STEHEN:

– Weinmarkt mit Weinen lokaler Erzeuger,

– Konzert, musikalische Animationen, gregorianische Gesänge, Aufführungen,

– Workshops zur Einführung in die Weinkunde, kreative und kulinarische Workshops,

– Geführte Besichtigungen, Ausstellungen, Runder Tisch,

– Spaziergänge und Begegnungen.

Ein Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können, zwischen lebendigem Kulturerbe, Know-how und okzitanischer Lebenskunst.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Restaurants, Geschäfte und Fluss in der Nähe

Italiano :

L’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse organizza la sua prima giornata dedicata al vino e alla viticoltura!

Venite a vivere una giornata di festa e convivialità nell’eccezionale cornice dell’Abbazia di Lagrasse, nel cuore delle Corbières!

Un’occasione unica per incontrare i viticoltori locali, degustare i loro vini e scoprire le loro storie.

IN PROGRAMMA

– Mercato del vino con i produttori locali,

– Concerto, intrattenimento musicale, canti gregoriani, spettacoli,

– Laboratori enologici introduttivi, laboratori creativi e culinari,

– Visite guidate, mostre, tavole rotonde,

– Passeggiate e incontri.

Un momento di condivisione con la famiglia e gli amici, tra patrimonio abitativo, saper fare e arte di vivere occitana.

Spuntini e merende in loco

Ristoranti, negozi e fiume nelle vicinanze

Espanol :

La Abadía Sainte Marie de Lagrasse organiza su primera jornada dedicada al vino y la viticultura

Venga a disfrutar de una jornada festiva y distendida en el marco excepcional de la Abadía de Lagrasse, en el corazón de las Corbières

Una ocasión única para conocer a los viticultores locales, degustar sus vinos y descubrir sus historias.

EN EL PROGRAMA

– Mercado de vinos con los productores locales,

– Concierto, animación musical, cantos gregorianos, espectáculos,

– Talleres de iniciación al vino, talleres creativos y culinarios,

– Visitas guiadas, exposiciones, mesas redondas,

– Paseos y tertulias.

Un momento para compartir en familia y entre amigos, entre patrimonio vivo, saber hacer y arte de vivir occitano.

Meriendas y tentempiés in situ

Restaurantes, tiendas y río cerca

