Vin’Scène en Bourbonnais – 17ème édition Saint-Pourçain-sur-Sioule
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Vin’Scène en Bourbonnais – 17ème édition
De Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La Vin’Scène en Bourbonnais vous propose course nature, marches et VTT en plein cœur de l’Allier ! Course 44 km, marches de 9 à 25 km, VTT 30 ou 60 km. Parcours accessibles en joëlette.
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De Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
La Vin’Scène en Bourbonnais offers trail running, hiking, and mountain biking right in the heart of the Allier! A 44-km run, 25-km hikes, and 30- or 60-km mountain bike rides. Routes accessible by bike.
L’événement Vin’Scène en Bourbonnais – 17ème édition Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule
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