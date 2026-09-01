Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vin’Scène en Bourbonnais – 17ème édition

De Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La Vin’Scène en Bourbonnais vous propose course nature, marches et VTT en plein cœur de l’Allier ! Course 44 km, marches de 9 à 25 km, VTT 30 ou 60 km. Parcours accessibles en joëlette.

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De Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

La Vin’Scène en Bourbonnais offers trail running, hiking, and mountain biking right in the heart of the Allier! A 44-km run, 25-km hikes, and 30- or 60-km mountain bike rides. Routes accessible by bike.

L’événement Vin’Scène en Bourbonnais – 17ème édition Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule