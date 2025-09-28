Vin’scène Moulins

Vin’scène Moulins dimanche 28 septembre 2025.

Allier

Vin’scène Moulins Allier

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

✨ La nouvelle édition de la course de Vin’Scène en Bourbonnais est lancée ! ✨

Amateurs de course à pied, randonnées ou VTT, passionnés de patrimoine et amoureux de la nature, préparez-vous ! Vin’Scène en Bourbonnais revient pour une nouvelle édition 2025.

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

? The new edition of the Vin?Scène en Bourbonnais race is launched!

Runners, hikers, mountain bikers, heritage enthusiasts and nature lovers, get ready! Vin?Scène en Bourbonnais returns for a new 2025 edition.

German :

? Die neue Ausgabe des Laufs von Vin?Scène en Bourbonnais ist gestartet! ?

Lauf-, Wander- oder Mountainbike-Fans, Liebhaber des Kulturerbes und Naturfreunde machen Sie sich bereit! Vin?Scène en Bourbonnais kehrt für eine neue Ausgabe 2025 zurück.

Italiano :

? La nuova edizione della corsa Vin?Scène en Bourbonnais è stata lanciata!

Corridori, camminatori, appassionati di mountain bike, amanti del patrimonio e della natura, tenetevi pronti! Il Vin?Scène en Bourbonnais torna per una nuova edizione nel 2025.

Espanol :

? La nueva edición de la carrera Vin?Scène en Bourbonnais ya está en marcha

Corredores, senderistas, ciclistas de montaña, amantes del patrimonio y de la naturaleza, ¡prepárense! La Vin?Scène en Bourbonnais vuelve en 2025.

L’événement Vin’scène Moulins a été mis à jour le 2025-03-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région