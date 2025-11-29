Vinsio 9ème weekend des copains Vinsobres
Vinsio 9ème weekend des copains Vinsobres samedi 29 novembre 2025.
Vinsio 9ème weekend des copains
Vinsobres Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Rejoignez nous pour déguster
-Vins
-champagne
-bières
-vins doux
-fromages
-produits du terroir
Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 01 20 comptoir@la-vinsobraise.com
English :
Join us for a tasting of
-Wines
-champagne
-beers
-sweet wines
-cheeses
-local products
German :
Schließen Sie sich uns an, um zu probieren
-Weine
-champagner
-biere
-süßweine
-käse
-regionale Produkte
Italiano :
Unitevi a noi per una degustazione di
-Vini
-champagne
-birre
-vini dolci
-formaggi
-prodotti locali
Espanol :
Acompáñenos en una cata de
-Vinos
-champán
-cervezas
-vinos dulces
-quesos
-productos locales
L’événement Vinsio 9ème weekend des copains Vinsobres a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale