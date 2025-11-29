VINTAGE COVER SHAFT Nantes

VINTAGE COVER SHAFT Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Ce duo rock and roll énergico-acoustique formé fin 2014 affiche plus de 350 concerts au compteur. Le nom vient bien évidemment du fait que la plupart des morceaux du répertoire datent d’avant 1980.Éric Dufour (chant et harmonica) et Kévin Kelly (guitare et choeurs) se font plaisir et ravissent le public en reprenant à leur sauce les inusables tubes d’ AC/DC, Elvis Presley, Johnny Cash, etc. Ce juke box à deux tetes montre brillamment et bruyamment qu’avec moins, on peut toujours faire plus !https://www.facebook.com/p/Vintage-Cover-100063771211053/https://youtu.be/MO__trJT_BA?si=b-TzIO_0TrUJewNl

SHAFT Nantes 44000