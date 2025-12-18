Vintage festival

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

L’événement Vintage au Parc Expo de Mulhouse vous plonge dans un univers rétro unique sur 4000 m². Mode, accessoires, objets déco et ambiance old school des années 40 à 90 sont au rendez-vous. Nouveauté cette année un bal rock’n swing le samedi 1er mars avec Bun-Jon & The Big Jive. De nombreux exposants proposeront des trésors vintage prêt-à-porter, mobilier design, vinyles, retrogaming et objets de collection. Animations variées stand photo, relooking, show Boogie Woogie, initiation danse et concours Miss Pin-Up. Foodtrucks sur place pour une ambiance 100% rétro et gourmande. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 vintage@tandem.events

English :

The Vintage event at the Parc Expo in Mulhouse plunges you into a unique 4000 m² retro universe. Fashion, accessories, decorative objects and an old-school atmosphere from the 40s to the 90s. New this year: a rock?n swing ball on Saturday March 1 with Bun-Jon & The Big Jive. Numerous exhibitors will be selling vintage treasures. Various activities: photo booth, makeover, Boogie Woogie show, dance initiation and Miss Pin-Up contest. Foodtrucks on site.

L’événement Vintage festival Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace