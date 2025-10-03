Vinyasa flow yoga à La Butte la Butte Plouider

Vinyasa flow yoga à La Butte la Butte Plouider vendredi 3 octobre 2025.

Vinyasa flow yoga à La Butte

la Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26

Cette session vous amène à intégrer ou re-travailler les fondements du vinyasa le pranayama (techniques de respiration de pleine conscience), les asanas (postures), les alignements… afin de construire votre propre pratique / solide, en toute sécurité et libre.

C’est un espace d’exploration pour vous où on prend notre temps. Un espace secure et sain dédié à l’exploration du mouvement du corps et respiratoire, pour découvrir votre propre potentiel sur le tapis, le mouvement conscient et organique pour se libérer, apprendre à masteriser votre mental, ressentir les sensations dans votre corps. Vous construirez une pratique honnête et ancrée.

Bain sonore

Chaque pratique s’achève par une longue et douce relaxation portée par des vibrations sonores de différents instruments de sonothérapie (bols de crystals, bols tibétains…) on laisse délicatement infuse les bienfaits de la pratique.

Le cours est accessible à tous les niveaux. Le matériel est fourni.

Emilie, notre professeur pratique le yoga depuis 12 ans. Elle vous invite à explorer progressivement et avec authenticité votre propre pratique à travers le mouvement, la respiration, la méditation et d’autres pratiques holistiques telles que la sonothérapie.

Réservations par téléphone au 02.98.25.40.54 ou via l’onglet réservation .

la Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

