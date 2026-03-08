Vinyasa Yoga Dynamique Vichy Vitalité 61 boulevard Carnot Vichy

Vinyasa Yoga Dynamique Vichy Vitalité

61 boulevard Carnot 14 rue Fleury à l’ifmk Vichy Allier

Début : 2026-04-24 19:10:00

fin : 2026-06-15 20:20:00

2026-04-24 2026-05-07 2026-06-15

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Ursula Yoga Bien-être propose des séances gratuites de découverte Vinyasa Yoga Dynamique.

Renseignements et inscription par téléphone.

English :

As part of the Vichy Vitality program, Ursula Yoga Bien-être offers free discovery sessions: Dynamic Vinyasa Yoga.

Information and registration by phone.

