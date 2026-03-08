Vinyasa Yoga Dynamique Vichy Vitalité 61 boulevard Carnot Vichy
61 boulevard Carnot 14 rue Fleury à l’ifmk Vichy Allier
Début : 2026-04-24 19:10:00
fin : 2026-06-15 20:20:00
2026-04-24 2026-05-07 2026-06-15
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Ursula Yoga Bien-être propose des séances gratuites de découverte Vinyasa Yoga Dynamique.
Renseignements et inscription par téléphone.
61 boulevard Carnot 14 rue Fleury à l’ifmk Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 30 66 46
English :
As part of the Vichy Vitality program, Ursula Yoga Bien-être offers free discovery sessions: Dynamic Vinyasa Yoga.
Information and registration by phone.
L’événement Vinyasa Yoga Dynamique Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations