Vinyl Market Aubagne Aubagne

Samedi 25 octobre 2025 de 9h à 16h. Esplanade Charles de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Le Vinyl Market d’Aubagne accueille plus de 10000 disques vinyle en vente proposés par des disquaires professionnels.

Au cœur du centre ville, venez chiner les meilleures sélections de disques vinyle à tous les prix spécialement proposées par les différents exposants, Pop Rock, Hard, Metal, Punk, New Wave, Post Punk, Indies, Sixties, Seventies, Psyche, Progressif, Folk, Soul, Funk, Jazz, Hip Hop, Electro, Latino, Afro, Antilles, World Music, Variétés Françaises et Internationales, etc.. .

Esplanade Charles de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 19

English :

Aubagne’s Vinyl Market features over 10,000 vinyl records for sale from professional record dealers.

German :

Auf dem Vinyl Market in Aubagne werden über 10.000 Vinyl-Schallplatten von professionellen Plattenhändlern zum Verkauf angeboten.

Italiano :

Il Mercato del Vinile di Aubagne offre oltre 10.000 dischi in vinile in vendita da rivenditori professionisti.

Espanol :

El Mercado del Vinilo de Aubagne cuenta con más de 10.000 discos de vinilo a la venta de vendedores profesionales.

