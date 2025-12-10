Vinyl Market Aubagne

Vinyl Market

Samedi 7 février 2026 de 9h à 16h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

La Ville d’Aubagne accueille plus de 10000 Disques Vinyle en vente proposés par des disquaires professionnels.

Venez chiner les meilleures sélections de disques VINYLE à tous les prix spécialement proposées par les différents exposants, Pop Rock, Hard, Metal, Punk, New Wave, Post Punk, Indies, Sixties, Seventies, Psyche, Progressif, Folk, Soul, Funk, Jazz, Hip Hop, Electro, Latino, Afro, Antilles, World Music, variétés françaises et internationales, etc.. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 19

Aubagne is home to more than 10,000 vinyl records on sale in professional record shops.

