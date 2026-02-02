Vinyl party et quiz musical médiathèque Pomarez

Vinyl party et quiz musical

médiathèque 24 Rue de la Halle Pomarez Landes

Gratuit

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Apportez vos vinyles et faites nous écouter votre musique préférée ! Pas de vinyle ? Pas de problème ! Profitez des disques et de la platine prêtés par la Médiathèque Départementale, pour savourer ce son si singulier.

Quiz musical, de 1966 à 2026, récompenses à la clé !

Pour tous !

Pot offert lors des écoutes musicales

Pour tous ! En famille et entre amis .

médiathèque 24 Rue de la Halle Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Vinyl party et quiz musical

Bring your vinyl and let us hear your favorite music! No vinyl? No problem! Take advantage of the records and turntable on loan from the Médiathèque Départementale, to savour this unique sound.

Music quiz, from 1966 to 2026, with prizes!

For everyone!

