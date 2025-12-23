Nous vous proposons une session d’écoute collective, pensée comme un temps de pause, de soin et de partage en communauté.

La rencontre s’articulera autour de l’album Initiation de Sophye Soliveau.

La session débutera par un body scan guidé, pour revenir au corps et au souffle, suivi d’une écoute collective du vinyle.

Un temps d’échange et de discussion viendra clôturer la rencontre pour celles et ceux qui souhaitent partager leurs ressentis.

Cet événement est proposé en mixité choisie afro-descendant·es et queer, dans un cadre bienveillant et sécurisant.

Animation

Laurana Quenum

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://maisondelaconversation.org/ communication@maisondelaconversation.org



