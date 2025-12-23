Vinyl Session « Initiation » Sophye Soliveau Maison de la Conversation Paris
Vinyl Session « Initiation » Sophye Soliveau Maison de la Conversation Paris samedi 31 janvier 2026.
Nous vous proposons une session d’écoute collective, pensée comme un temps de pause, de soin et de partage en communauté.
La rencontre s’articulera autour de l’album Initiation de Sophye Soliveau.
La session débutera par un body scan guidé, pour revenir au corps et au souffle, suivi d’une écoute collective du vinyle.
Un temps d’échange et de discussion viendra clôturer la rencontre pour celles et ceux qui souhaitent partager leurs ressentis.
Cet événement est proposé en mixité choisie afro-descendant·es et queer, dans un cadre bienveillant et sécurisant.
Animation
Laurana Quenum
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Le samedi 31 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://maisondelaconversation.org/ communication@maisondelaconversation.org
