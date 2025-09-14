VINYLE IDYLLE Route de Saint Martory Aurignac
VINYLE IDYLLE Route de Saint Martory Aurignac dimanche 14 septembre 2025.
VINYLE IDYLLE
Route de Saint Martory LE BEER GARDEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14 16:30:00
Date(s) :
2025-09-14
Vente de disques vinyles et plus
C’est dans le cadre du Beer Garden que vous pourrez venir réserver un emplacement gratuit pour y exposer vos vinyles à la vente ou bien venir flâner pour y trouver la perle rare qui manque à votre collection.
Ouvert sur la journée de 9h30 à 16h30, vous aurez la possibilité de manger, boire et chiner sur place , en extérieur ou à l’abri du chapiteau. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux des 33 et 45 tours !!!
Emplacement gratuit réservé aux non-professionnels. .
Route de Saint Martory LE BEER GARDEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie nathan@aurignacbrewery.com
English :
Vinyl record sales and more
German :
Verkauf von Schallplatten und mehr
Italiano :
Vendita di dischi in vinile e altro
Espanol :
Venta de discos de vinilo y mucho más
L’événement VINYLE IDYLLE Aurignac a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE