VINYLE IDYLLE Route de Saint Martory Aurignac

Route de Saint Martory LE BEER GARDEN Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

Vente de disques vinyles et plus

C’est dans le cadre du Beer Garden que vous pourrez venir réserver un emplacement gratuit pour y exposer vos vinyles à la vente ou bien venir flâner pour y trouver la perle rare qui manque à votre collection.

Ouvert sur la journée de 9h30 à 16h30, vous aurez la possibilité de manger, boire et chiner sur place , en extérieur ou à l’abri du chapiteau. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux des 33 et 45 tours !!!

Emplacement gratuit réservé aux non-professionnels. .

Route de Saint Martory LE BEER GARDEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie nathan@aurignacbrewery.com

English :

Vinyl record sales and more

German :

Verkauf von Schallplatten und mehr

Italiano :

Vendita di dischi in vinile e altro

Espanol :

Venta de discos de vinilo y mucho más

L’événement VINYLE IDYLLE Aurignac a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE