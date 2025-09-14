VINYLE IDYLLE Route de Saint Martory Aurignac

Route de Saint Martory LE BEER GARDEN Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

Vente de disques vinyles et plus
C’est dans le cadre du Beer Garden que vous pourrez venir réserver un emplacement gratuit pour y exposer vos vinyles à la vente ou bien venir flâner pour y trouver la perle rare qui manque à votre collection.
Ouvert sur la journée de 9h30 à 16h30, vous aurez la possibilité de manger, boire et chiner sur place , en extérieur ou à l’abri du chapiteau. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux des 33 et 45 tours !!!
Emplacement gratuit réservé aux non-professionnels.   .

Route de Saint Martory LE BEER GARDEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie   nathan@aurignacbrewery.com

