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AGENDA · Martizay

Vinyles 2.0 Martizay

mercredi 4 novembre 2026 · Martizay

Vinyles 2.0 Martizay

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
4 bis rue de la poste
Ville
36220 Martizay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Martizay

Vinyles 2.0

4 bis rue de la poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-04
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-04

Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, vous présente
une histoire commentée du vinyle, de sa naissance au reboot.
Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, vous présente
une histoire commentée du vinyle, de sa naissance au reboot.   .

4 bis rue de la poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86  mediatheque@martizay.fr

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English :

This exhibition, presented by the Indre Departmental Library, offers
a narrative history of vinyl, from its origins to its revival.

L’événement Vinyles 2.0 Martizay a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Brenne

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