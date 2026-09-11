Informations pratiques

Martizay

Vinyles 2.0

4 bis rue de la poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-04

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-04

Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, vous présente

une histoire commentée du vinyle, de sa naissance au reboot.

Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, vous présente

une histoire commentée du vinyle, de sa naissance au reboot. .

4 bis rue de la poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

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English :

This exhibition, presented by the Indre Departmental Library, offers

a narrative history of vinyl, from its origins to its revival.

L’événement Vinyles 2.0 Martizay a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Brenne