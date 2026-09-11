Vinyles 2.0 Martizay
mercredi 4 novembre 2026 · Martizay
Informations pratiques
Martizay
Vinyles 2.0
4 bis rue de la poste Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-04
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-04
Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, vous présente
une histoire commentée du vinyle, de sa naissance au reboot.
Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, vous présente
une histoire commentée du vinyle, de sa naissance au reboot. .
4 bis rue de la poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This exhibition, presented by the Indre Departmental Library, offers
a narrative history of vinyl, from its origins to its revival.
L’événement Vinyles 2.0 Martizay a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Brenne
À voir aussi à Martizay (Indre)
- JEP au Musée de Martizay Martizay 19 septembre 2026
- Gentleman de Martizay Martizay 27 septembre 2026
- Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne – Martizay (36), médiathèque de Martizay (36), Martizay 20 octobre 2026
- Randonnée de l’espoir Martizay 24 octobre 2026
- Foire d’automne et brocante Martizay 25 octobre 2026