Vinyloff Records et l’ACL présentent Concert Court Circuit.e avec Milenah et Zz&z MLAC Clamecy

Vinyloff Records et l’ACL présentent Concert Court Circuit.e avec Milenah et Zz&z

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

1ère soirée Court Circuit.e proposée par Vinyloff Records et l’ACL Tu veux de la musique en circuit court ? C’est notre projet !!! L’inauguration de ces nouvelles soirées se passera à la MLAC de Clamecy le 28 février. Ayant à cœur de défendre la musique indépendante, le label Vinyloff Records programme lors de cette soirée des musicien.nes survolté.es. A venir voir d’urgence ! On t’attend avec un plateau de furieu.ses.

Avec Milenah (RnB, soul, chanson) Portée par un solide trio basse batterie claviers aux grooves envoutants, Milenah nous embarque par sa voix unique dans un univers urbain ciselé où se mêlent moments suspendus emplis de douceur et envolées vocales hypnotiques. Entre RnB, Soul, Pop Rock, le voyage sur scène est intense, un cocktail borderline de sensualité et de TNT prêt à exploser.

Zz&z (Rock progressif) Ce trio fou propose un son original utilisant batterie, trombone et guitare de façon surprenante. Mêlant ballades rock aériennes à l’atmosphère dystopique, rap-punk vibrant de colère de disco-tunnels hilarants, leur son Zeugmatique est unique, porté par la voix éraillée de Jo Zeugma, des arrangements Zappaïens surprenants et parfois déstructurés où le rôle de bassiste circule entre les trois Z munis chacun d’un gros ampli basse. .

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vinyloff Records et l’ACL présentent Concert Court Circuit.e avec Milenah et Zz&z

L’événement Vinyloff Records et l’ACL présentent Concert Court Circuit.e avec Milenah et Zz&z Clamecy a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Clamecy Haut Nivernais