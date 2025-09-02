Vinysville Salle des Ursulines Lannion
Vinysville Salle des Ursulines Lannion dimanche 1 février 2026.
Vinysville
Salle des Ursulines Place des Patriotes Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Salon du disque vinyle, cd, dvd, bd et matériel hifi.
Concert de « Chugg Norris » One man band Rock’n’Roll Blues. .
Salle des Ursulines Place des Patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 70 22 66 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vinysville Lannion a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose