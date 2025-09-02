Vinysville Salle des Ursulines Lannion

Vinysville Salle des Ursulines Lannion dimanche 1 février 2026.

Vinysville

Salle des Ursulines Place des Patriotes Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Salon du disque vinyle, cd, dvd, bd et matériel hifi.

Concert de « Chugg Norris » One man band Rock’n’Roll Blues. .

Salle des Ursulines Place des Patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 70 22 66 60

