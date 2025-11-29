Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIOLENCE BANALISÉE MUSICAL Lille samedi 29 novembre 2025.

VIOLENCE BANALISÉE Samedi 29 novembre, 22h00 MUSICAL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00
Fin : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00

Violence Banalisée : Groupe de punk originaire de Lille – Fives city.
MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ https://www.facebook.com/lemusicalbar;https://www.instagram.com/lemusicalbar/ [{« link »: « https://violence-banalisee.org/site/ »}, {« link »: « https://violencebanalisee.bandcamp.com/album/d-mo-2023 »}] Bar, caviste, concerts, animations, terrasse, large choix de bières…
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Punk