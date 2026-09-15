VIOLENCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE EN PRÉHISTOIRE Béziers
mercredi 19 mai 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VIOLENCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE EN PRÉHISTOIRE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-19
fin : 2027-05-19
Date(s) :
2027-05-19
Quelles traces la violence a-t-elle laissées dans la Préhistoire ? Jean Zammit explore les violences individuelles et collectives des sociétés anciennes.
Violence individuelle et collective en Préhistoire : comment la violence se manifeste-t-elle dans les sociétés préhistoriques ? Cette conférence propose d’explorer les traces de violences individuelles et collectives à travers l’étude des vestiges archéologiques et paléopathologiques. Par Jean Zammit, professeur médecin, paléopathologiste au laboratoire TRACES (UMR 5038) de l’Université Toulouse – Jean Jaurès 2. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie secretariat.saslb@gmail.com
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English : VIOLENCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE EN PRÉHISTOIRE
What traces did violence leave behind in prehistory? Jean Zammit explores individual and collective acts of violence in ancient societies.
L’événement VIOLENCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE EN PRÉHISTOIRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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