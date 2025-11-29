Violences conjugales : parlons-en ! Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 14:30 – 16:30

Rendez-vous au Ripaillon pour un temps d’échange, avec l’intervention de Capucine Coudrier (Ovaires the rainbow), sur les violentes faites aux femmes.Un stand du CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) sera présent.À partir de 11 ans.

