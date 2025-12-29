Violences : des stigmates psychiques multiples et durables Collège de France Paris Lundi 19 janvier 2026, 10h00 L’accès en présentiel est gratuit et libre

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au cours de Maria Melchior, Professeur titulaire de la Chaire Santé Publique pour l’année 2025-2026, sur le thème

VIOLENCES : DES STIGMATES PSYCHIQUES MULTIPLES ET DURABLES

qui se tiendra lundi 19 janvier 2026 de 10h00 à 11h00 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.

Début : 2026-01-19T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-19T11:00:00.000+01:00

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris



