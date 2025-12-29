Violences faites aux filles et aux femmes : le continuum et ses effets sur la santé mentale Collège de France Paris Lundi 19 janvier 2026, 11h15 L’accès en présentiel est gratuit et libre

Violences faites aux filles et aux femmes : le continuum et ses effets sur la santé mentale au Collège de France

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au séminaire porté par Fabienne El-Khoury

qui se tiendra lundi 19 janvier 2026 de 11h15 à 12h15 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.

L’accès en présentiel est gratuit et libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-19T11:15:00.000+01:00

Fin : 2026-01-19T12:15:00.000+01:00

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris



