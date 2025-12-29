Violences faites aux filles et aux femmes : le continuum et ses effets sur la santé mentale Collège de France Paris
En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister au séminaire porté par Fabienne El-Khoury
VIOLENCES FAITES AUX FILLES ET AUX FEMMES : LE CONTINUUM ET SES EFFETS SUR LA SANTE MENTALE
qui se tiendra lundi 19 janvier 2026 de 11h15 à 12h15 dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs.
L’accès en présentiel est gratuit et libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-19T11:15:00.000+01:00
Fin : 2026-01-19T12:15:00.000+01:00
Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris